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09.02.2023  16:29   Дмитро Колонєй

Під Харковом шукали хлопця, який втік з дому після побиття коханцем матері

Під Харковом затримано домашнього насильника.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 8 лютого 2023 року близько 21:00 мати звернулася до чугуївської поліції за допомогою у розшуках 14-річного сина, який втік з дому. За пів години поліцейські розшукали наляканого хлопця, який знайшов прихисток у сусідів. 
 
Хлопець пояснив, що не хоче повертатися додому, бо нетверезий коханець матері починає його бити. Тож поліцейські невідкладно відвідали родину школяра, щоб з’ясувати усі обставини події. Інформація про вчинення домашнього насильства стосовно підлітка знайшла своє підтвердження.
 
Стосовно 38-річного кривдника поліцейські склали адміністративний протокол та винесли терміновий заборонний припис терміном на 10 діб, чим заборонили відвідувати місце мешкання хлопця.
 
Нині родина буде знаходитися під пильною увагою поліції та соціальних служб.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про харків'янина, який сплатить майже 200 тисяч гривень на утримання дитини
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  дебошир, домашній насильник, харьков, харків, хуліган
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