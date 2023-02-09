09.02.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

Харків'янин сплатить майже 200 тисяч гривень на утримання дитини

В Україні передбачені штрафні санкції у разі прострочення сплати щомісячних аліментів.

У відділі комунікації з громадськістю Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції журналістам РЕДПОСТ повідомили, що мешканець Харкова сплатить 180 тисяч гривень аліментів на утримання дитини.

Така сума утворилася з урахуванням штрафу за довге очікування грошових виплат від батька дитині

Крім цього зазначається, що передбачена законодавством сплата штрафних санкцій у разі прострочення аліментником щомісячних перерахувань, не скасовується навіть у воєнний час. Відтак, передбачено стягнення:

за 1 рік несплати аліментів 20%;

за 2 роки – 30%;

за 3 роки – 50%.

Раніше РЕДПОСТ писав, що житель Харкова, щоб не потрапити до Єдиного реєстру боржників, сплатив на користь своєї дитини 260 тисяч гривень.



