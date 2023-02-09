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09.02.2023  15:05   Віталій Хінєвіч

Харків'янин сплатить майже 200 тисяч гривень на утримання дитини

В Україні передбачені штрафні санкції у разі прострочення сплати щомісячних аліментів.

аліменти
 
У відділі комунікації з громадськістю Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції журналістам РЕДПОСТ повідомили, що мешканець Харкова сплатить 180 тисяч гривень аліментів на утримання дитини.
 
Така сума утворилася з урахуванням штрафу за довге очікування грошових виплат від батька дитині
 
Крім цього зазначається, що передбачена законодавством сплата штрафних санкцій у разі прострочення аліментником щомісячних перерахувань, не скасовується навіть у воєнний час. Відтак, передбачено стягнення:
 
  • за 1 рік несплати аліментів 20%;
  • за 2 роки – 30%;
  • за 3 роки – 50%.
Раніше РЕДПОСТ писав, що житель Харкова, щоб не потрапити до Єдиного реєстру боржників, сплатив на користь своєї дитини 260 тисяч гривень.
 

Источник:   Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 Тэги:  харьков, аліменти, харків
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