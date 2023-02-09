    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники відновили дах харківської школи, який постраждав від обстрілу
09.02.2023  14:48   Дмитро Колонєй

Комунальники відновили дах харківської школи, який постраждав від обстрілу

Про ремонт даху поінформували у КП «Харківспецбуд».

Відновили дах харківської школи, який постраждав від обстрілу комунальники

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», в Основ'янському районі відремонтували дах Харківської загальноосвітньої школи №7. Він постраждав внаслідок ворожого обстрілу. Бригади відновили 540 кв. м покрівлі.

Відновили дах харківської школи, який постраждав від обстрілу комунальники

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав, що окупанти у Харкові пошкодили понад 6 тисяч будівель різного типу.

 


Источник:   Міскрада
 Тэги:  ремонт, дахи, харьков, харків, школа
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.02 ЖКГ У Харкові відновлюють зруйновані обстрілами окупантів будинки 08.02 ЖКГ Ремонтники Харкова ліквідували десятки аварій на водопроводах 07.02 ЖКГ Харківські комунальники ліківідували десятки аварій на мережах опалення
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 