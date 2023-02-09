Комунальники відновили дах харківської школи, який постраждав від обстрілу

Про ремонт даху поінформували у КП «Харківспецбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», в Основ'янському районі відремонтували дах Харківської загальноосвітньої школи №7. Він постраждав внаслідок ворожого обстрілу. Бригади відновили 540 кв. м покрівлі.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав, що окупанти у Харкові пошкодили понад 6 тисяч будівель різного типу.
Комментариев: 0
Можливі конфлікти на порожньому місці та небажання йти на компроміс. Щоб не наламати дров, краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе перешкодити або заперечити.
У Харкові протягом усього дня погода буде хмарно. Переважно без опадів, увечері йтиме дрібний сніг. На дорогах ожеледиця.
Сьогодні відзначається святкове святкування – Міжнародний день стоматолога.
влажность:
давление:
ветер: