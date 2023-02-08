08.02.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Окупанти у Харкові пошкодили понад 6 тисяч будівель різного типу

У зв'язку з широкомасштабною збройною агресıєю росії проти України у Харкові пошкоджено 6 116 будівель та споруд.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У департаменті житлово-комунального господарства зазначили, що серед пошкоджених об’єктів - 3 352 багатоквартирних житлових будинки, 1 809 будинків приватного сектору.

280 дитячих садків, шкіл та вищих навчальних закладів, 77 закладів охорони здоров’я, 174 адмінбудівлі та споруди соціальної ıнфраструктури, 424 інших об’єкти, у тому числı комунальної та критичної ıнфраструктури, споруди комерцıйного призначення.

Також департамент проінформував, що комісіями уповноваженого органу було обстежено 3 114 об’єктів та проведено технічне обстеження на 968 об’єктах будівель, з яких: 63% мають першу, 34% - другу, а 3% - третю категорію пошкоджень, що дорівнює руйнуванням у 40, 80 та 100% відповідно.



