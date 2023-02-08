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08.02.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

Окупанти у Харкові пошкодили понад 6 тисяч будівель різного типу

У зв'язку з широкомасштабною збройною агресıєю росії проти України у Харкові пошкоджено 6 116 будівель та споруд.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У департаменті житлово-комунального господарства  зазначили, що серед пошкоджених об’єктів - 3 352 багатоквартирних житлових будинки, 1 809 будинків приватного сектору. 
 
280 дитячих садків, шкіл та вищих навчальних закладів, 77 закладів охорони здоров’я, 174 адмінбудівлі та споруди соціальної ıнфраструктури, 424 інших об’єкти, у тому числı комунальної та критичної ıнфраструктури, споруди комерцıйного призначення.
 
Також департамент проінформував, що комісіями уповноваженого органу було обстежено 3 114 об’єктів та проведено технічне обстеження на 968 об’єктах будівель, з яких: 63% мають першу, 34% - другу, а 3% - третю категорію пошкоджень, що дорівнює руйнуванням у 40, 80 та 100% відповідно.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстріляв деокуповані міста Харківщини.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  агрессия россии, харьков, харків, жкг
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