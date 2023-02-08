08.02.2023 14:59 Дмитро Колонєй
Ворог обстріляв деокуповані міста Харківщини
Під час обстрілу міст Харківщини є загиблі та поранені.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнмя на Харківську прокуратуру, вранці 8 лютого 2023 року окупанти обстріляли з артилерії м. Куп’янськ. Під час удару загарбників пошкоджено житловий будинок та автомобіль.
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Ввечері 7 лютого 2023 року окупанти завдали ракетний удар по смт Куп‘янськ-Вузловий. Пошкоджено та зруйновано гаражі.
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7 лютого 2023 року ворог не припиняв обстрілювати м. Вовчанськ: пошкоджено приватні домоволодіння. Загинула 72-річна жінка, дівчинка 16 років отримала поранення.
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8 лютого близько 11:00 окупанти обстріляли с. Варварівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє мирних мешканців: 69-річний чоловік та 65-річна жінка.
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12:00 внаслідок ворожого обстрілу м. Вовчанськ отримав поранення отримав 52-річний чоловік, 10-річний хлопчик та 47-річна жінка.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.
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