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08.02.2023  14:59   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв деокуповані міста Харківщини

Під час обстрілу міст Харківщини є загиблі та поранені.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харківську прокуратуру, вранці 8 лютого 2023 року окупанти обстріляли з артилерії м. Куп’янськ. Під час удару загарбників  пошкоджено житловий будинок та автомобіль. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про інші війскові злочини окупапнтів:
 
  • Ввечері 7 лютого 2023 року окупанти завдали ракетний удар по смт Куп‘янськ-Вузловий. Пошкоджено та зруйновано гаражі. 
  • 7 лютого 2023 року ворог не припиняв обстрілювати м. Вовчанськ: пошкоджено приватні домоволодіння. Загинула 72-річна жінка, дівчинка 16 років отримала поранення. 
  • 8 лютого близько 11:00 окупанти обстріляли с. Варварівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє мирних мешканців: 69-річний чоловік та 65-річна жінка. 
  • 12:00 внаслідок ворожого обстрілу м. Вовчанськ отримав поранення отримав 52-річний чоловік, 10-річний хлопчик та 47-річна жінка.
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.
 
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Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, обстріл, харьков, харків, вовчанськ, куп‘янськ
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