08.02.2023 14:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

Зміна маршруту пов'язана з необхідністю виконання АТ «Харківобленерго» ремонтних робіт на підстанції.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що рух трамваїв по вул. Полтавський Шлях та вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинено з 10:00 до 12:00 10 лютого.

У цей час трамвай №3 курсуватиме наступним чином: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - пл. Сергїївська - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - розворотне коло «Південний вокзал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця призначила поїзд із Харкова до Польщі.



