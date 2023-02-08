08.02.2023 14:32 Дмитро Колонєй

Вчені відкрили дві планети, на яких може бути життя (фото, відео)

Обидві планети розміром із Землю і знаходяться за межами Сонячної системи.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Daily Mail, вчені виявили «рідкісну» і потенційно придатну для життя екзопланету (тобто, що знаходиться зовні Сонячної системи), схожу на Землю, з вічними днем ​​та вночі, яка знаходиться всього в 31 світловому році від нас.

Екзопланета Вольф 1069 b обертається навколо зірки на відстані, на якій може бути рідка вода, може мати атмосферу та магнітне поле, які будуть підтримувати життя. Астрономи кажуть, що мине ще десять років, перш ніж ми зможемо дізнатися напевно. Небесне тіло він має масу, аналогічну нашій рідній планеті, і обертається навколо зірки на відстані, яка припускає наявність рідкої води.

Команда з Інституту астрономії Макса Планка (MPIA) у Німеччині шукала екзопланети для пошуку «біосигнатур» — свідчень інопланетного життя, минулого чи сьогодення. Wolf 1069 b в даний час є одним із приблизно дюжини знайдених кандидатів, проте вважається, що до того, як ми зможемо розглянути його ближче, залишилося ще десять років.

Минулого року НАСА підтвердило, що в даний час вченим відомо понад 5000 планет за межами нашої Сонячної системи. До них відносяться газові гіганти, які багато разів перевищують розмір Юпітера, і «гарячі юпітери» на дуже близьких орбітах навколо своїх зірок.

Є також невеликі кам'янисті світи розміром із Землю, які обертаються навколо своєї батьківської зірки у так званій «населеній зоні». Це означає, що їхня відстань від зірки забезпечує планетарні умови, які дозволяють воді зберігати свою рідку форму на її поверхні.

Раніше космічний корабель НАСА TESS виявив скелясту планету TOI 700 e розміром із Землю в 100 світлових роках від нас, і вчені говорять, що вона може бути житло. Вчені кажуть, що він знаходиться в зоні, що живе, і на його поверхні може бути рідка вода.

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