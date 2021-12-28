28.12.2021 14:59 Дмитрий Колоней

Встреча с пришельцами: землян готовят к прибытию инопланетных гостей

Обеспокоенное NASA обсудит братьев по разуму со священниками.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на The Times, 24 богослова наняты Американским космическим агентством для оценки возможной реакции людей в случае встречи с гуманоидами, как открытие может повлиять на наши представления о богах и творении.

Проект стремится к "наведению мостов" взаимопонимания между богословами, учеными и политиками. Цель программы – ответить на такие интересные вопросы, как:

Что такое жизнь? Что значит быть живым? Где мы проводим грань между людьми и инопланетянами? Каковы возможности для разумной жизни в других местах?

Отметим, что 25 декабря 2021 года в космос запустили телескоп Джеймса Уэбба. Он сделает снимки самых первых звезд и галактик и попытается обнаружить жизнь на других планетах. Первые открытия ученые надеются совершить уже в 2022 году.

В 2021 году американская разведка подтвердила факт наблюдений НЛО военными несколько раз. Наблюдаемые объекты, предположительно, являлись транспортными средствами, передвижение которых указывало на сбор разведывательных данных.

Министерство обороны США создало команду для обнаружения и идентификации любых необычных объектов, пролетающих через специальное воздушное пространство, установлены камеры в горах для поиска инопланетян. Также, по мнению ученых, инопланетяне уже образовали в галактике сеть сотен тысяч автоматических зондов, и используют звезды как гравитационные линзы для передачи сигналов.