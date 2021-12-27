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27.12.2021  20:55   Дмитрий Колоней

Новая пандемия, вторжение инопланетян в 2022 и другие прогнозы пророчицы Ванги

Предсказания великой ясновидящей на следующий, 2022, год впечатляют своей мрачностью.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на The Mirror, великая ясновидящая Ванга (Вангелия Гуштерова) оставила не одно предсказание. Среди пророчеств на 2022 год ушедшей от нас четверть века назад Нострадамуса Балкан, наиболее впечатляют следующие:
 
  1. Захват виртуальной реальности - люди будут проводить больше времени, чем когда-либо, перед экранами
  2. Еще одна пандемия - из-за замороженного в Сибири вируса, который будет выпущен вввиду изменения климата
  3. Политический кризис, к которому приведет нехватка воды у многих городов - страны будут вынуждены искать альтернативы
  4. Голод в Индии из-за 60-градусной жары и нападения саранчи на посевы
  5. Сильные наводнения в Австралии и Азии
  6. Землетрясения и цунами
Напомним, болгарская пророчица, Нострадамус Балкан, Ванга, Баба Ванга, Вангелии Гуштерова, потерявшая зрение в 12 лет, предсказала чернобыльскую трагедию и смерть принцессы Дианы, события 11 сентября в США, Брексит и распад СССР. Считается, что ее пророчестав верны на 85% 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове не раз бывали землетрясения, и он не раз становился объектом игры природных стихий.

 

Источник:   The Mirror
 Тэги:  пандемия, пророчество, харьков, ванга, украина, нашествие инопланетян, голод
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