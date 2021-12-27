27.12.2021 20:55 Дмитрий Колоней
Новая пандемия, вторжение инопланетян в 2022 и другие прогнозы пророчицы Ванги
Предсказания великой ясновидящей на следующий, 2022, год впечатляют своей мрачностью.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на The Mirror, великая ясновидящая Ванга (Вангелия Гуштерова) оставила не одно предсказание. Среди пророчеств на 2022 год ушедшей от нас четверть века назад Нострадамуса Балкан, наиболее впечатляют следующие:
-
Захват виртуальной реальности - люди будут проводить больше времени, чем когда-либо, перед экранами
-
Еще одна пандемия - из-за замороженного в Сибири вируса, который будет выпущен вввиду изменения климата
-
Политический кризис, к которому приведет нехватка воды у многих городов - страны будут вынуждены искать альтернативы
-
Голод в Индии из-за 60-градусной жары и нападения саранчи на посевы
-
Сильные наводнения в Австралии и Азии
-
Землетрясения и цунами
Напомним, болгарская пророчица, Нострадамус Балкан, Ванга, Баба Ванга, Вангелии Гуштерова, потерявшая зрение в 12 лет, предсказала чернобыльскую трагедию и смерть принцессы Дианы, события 11 сентября в США, Брексит и распад СССР. Считается, что ее пророчестав верны на 85%
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0