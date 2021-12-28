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28.12.2021  06:00   Рита Парфенова

В Харькове – желтый уровень опасности: прогноз погоды на вторник, 28 декабря

Днем ​​28 декабря в городе и по области ожидается усложнение погодных условий.

Ожидаются метели, снежные заносы

Это произойдет вследствии перемещения на территорию Харьковской области активного южного циклона. Ожидаются метели, снежные заносы. На дорогах гололедица. Такие погодные условия соответствуют I уровню опасности (желтому) и могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 28 декабря:

Утром пасмурно, туман, видимость 200–500 метров, вероятность осадков 22%. Температура воздуха -12°...-10°C (ощущается как -17°C). Ветер восточный, 3-7 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 81%. Температура воздуха -6°...-8°C (ощущается как -16°C). Ветер восточный, 5-9 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 91%. Температура воздуха -9°...-7°C (ощущается как -16°C). Ветер восточный, 6-11 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Космическая погода будет не очень благоприятной. Синоптики прогнозируют тревожную ситуацию на Солнце в первой половине суток. Магнитные бури они не вызовут, но метеозависимым людям нужно быть внимательнее к своему самочувствию.

Народные приметы. В старину обратили внимание на то, что если днём был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа ещё впереди.

Считается, что погода этого дня указывает на то, каким будет март предстоящего года.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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