28.12.2021 06:00 Рита Парфенова

В Харькове – желтый уровень опасности: прогноз погоды на вторник, 28 декабря

Днем ​​28 декабря в городе и по области ожидается усложнение погодных условий.

Это произойдет вследствии перемещения на территорию Харьковской области активного южного циклона. Ожидаются метели, снежные заносы. На дорогах гололедица. Такие погодные условия соответствуют I уровню опасности (желтому) и могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 28 декабря:

Утром пасмурно, туман, видимость 200–500 метров, вероятность осадков 22%. Температура воздуха -12°...-10°C (ощущается как -17°C). Ветер восточный, 3-7 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 81%. Температура воздуха -6°...-8°C (ощущается как -16°C). Ветер восточный, 5-9 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 91%. Температура воздуха -9°...-7°C (ощущается как -16°C). Ветер восточный, 6-11 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Космическая погода будет не очень благоприятной. Синоптики прогнозируют тревожную ситуацию на Солнце в первой половине суток. Магнитные бури они не вызовут, но метеозависимым людям нужно быть внимательнее к своему самочувствию.



Народные приметы. В старину обратили внимание на то, что если днём был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа ещё впереди.



Считается, что погода этого дня указывает на то, каким будет март предстоящего года.