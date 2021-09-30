30.09.2021 17:12 Дмитрий Колоней

Землетрясения в Харькове: как это было

Харьков и губерния не раз становились объектом игры природных стихий, в том числе, подземных.



Фото из открытых источников

Ураганы, бури, град, небесные явления были частыми гостями харьковчан. Не обошли нас стороной и землетрясения. Не оставляют землетрясения Украину и ныне. Об этом недавно писал РЕДПОСТ

« Потряслась земля и церковь, и престол, и иконы сдвинулись на стенах; и паникадила со свечами, и подсвечники поколебались; люди же изумились и думали, что голова закружилась у каждого из них; стали друг другу рассказывать, что было с ними, и недоумевали, что это такое. Церкви каменные падали, рахваливаясь на части. Падали своды, давили иконы, паникадила со свечами, и подсвечники; было же это в один день, и в один час, по всей земле » . Думаете - это описание кадров фантастического фильма о конце света? Нет. Это - описание землетрясения на Киевской Руси, скорее всего зацепившее и Харьковщину. Уже отгремело сражение на Калке и еще не сотрясали нашу землю копыта коней вновь явившихся монголов, но загадочный и мрачный 1230-й год в мае принес один из мощнейших трусов (как раньше называли это явление) на Руси.

Нам мало известно сколь сильно пострадал Харьков и ближайшие земли в этой катастрофе. Иное дело — век XIX. Уже в 1815 году в Харькове случилось значительное землетрясение, о котором писали все газеты. Через четырнадцать лет — в 1829 году — еще одно. Через семь лет Харьков ощутил в третий раз подземные толчки.

Дальше — по нарастающей. Не прошло и двух лет, как 11 января 1838 года в 9 часов 25 минут вечера город снова трясло. Правда, недолго — землетрясение продолжалось 30 секунд. «Внутри домов качалась мебель, люстры, хлопали раскрытые двери и ставни, кое-где остановились часы. А сквозь эти звуки был слышен крик домашней птицы и лай испуганных собак. Толчки сильно ощущались на Московской улице, застроенной каменными зданиями. В штукатурке некоторых домов появились трещины», — пишут «Губернские ведомости». Это землетрясение охватило обширную территорию России. Землетрясением — одновременно с Харьковом — были охвачены Одесса и Таганрог, Николаев и Тамбов, Москва и Полтава, Курск, Екатеринослав и Воронеж.

А следующий, 1844 год в конце марта — начале апреля «порадовал» обвальным землетрясением у Бунаковки Змиевского уезда. На ранее ровной местности поднялись таинственные бугры. А затем на тех же местах образовались расселины и провалы. Как сообщал очевидец в «Губернских ведомостях», «…от сильного извержения из этих расселин и из самих бугров образовались возвышенности и впадины в рост человека, из которых вытекало довольно много воды. Это изменение поверхности, увеличиваясь день ото дня, достигло 50 саженей (100 метров).

Потом был перерыв в 32 года — до 1876 года, когда Харьков снова вспомнил, что это за катаклизм. Дальше промежутки между ними увеличивались. Повторное землетрясение в Харькове зафиксировали в 1915-м. Следующее — уже в советское время — в 1940 году. Это были довольно сильные отзвуки ноябрьского землетрясения в Румынии. Как вспоминают очевидцы, скрипела мебель, качались лампы, обваливались внутренние стены в домах. С тех пор харьковчан трясло только один раз — в 1972 году, когда эпицентр катаклизма был в Болгарии.

Вот так и жил Харьков: то с восхищением, то с опаской поглядывая себе под ноги. И несмотря на все возможности укрепляющего свои позиции мегаполиса, он все равно оставался игрушкой в руках всемогущей природы.

Напомним, ранее мы писали о том, к каким последствиям приводили бушевавшие в Харькове и губернии наводнения и как пугали людей странные явления в нашем городе. Также мы писали об огромном числе жертв трагедии на Гаити, где произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.