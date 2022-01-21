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21.01.2022  10:35   Виталий Хиневич

В Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 3.3 балла

Подземные толчки могли ощущать люди, которые находились в помещениях или на улице.

Землетрясение
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.
 
Сообщается, что землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера произошло в Днепропетровской области.
 
Жители города Кривой Рог, которые находились в помещениях или на улице могли ощущать вибрации и подземные толчки. Колебания были похожи на сотрясения, образованные легким грузовиком. 
 
 
Также граждане могли наблюдать колебания предметов у себя в квартирах, особенно жители верхних этажей. Землетрясение произошло 21 января около 6:17.
 
Напомним, ранее жители Тернопольской области могли ощущать вибрации, схожие при падении тяжелых предметов.
 
Источник:   Главный центр специального контроля
 Тэги:  землетрясение, происшествие, харьков
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