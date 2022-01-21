21.01.2022 10:35 Виталий Хиневич

В Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 3.3 балла

Подземные толчки могли ощущать люди, которые находились в помещениях или на улице.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера произошло в Днепропетровской области.

Жители города Кривой Рог, которые находились в помещениях или на улице могли ощущать вибрации и подземные толчки. Колебания были похожи на сотрясения, образованные легким грузовиком.

Читайте также: На Гаити огромное число жертв в результате землетрясения

Также граждане могли наблюдать колебания предметов у себя в квартирах, особенно жители верхних этажей. Землетрясение произошло 21 января около 6:17.

Напомним, ранее жители Тернопольской области могли ощущать вибрации , схожие при падении тяжелых предметов.