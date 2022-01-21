21.01.2022 10:18 Евгений Клочко

Аллергия на холод: чего ждать от внезапного диагноза?

Еще совсем недавно потрескавшиеся губы и сухая кожа рук зимой были исключительно косметической проблемой. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась, так как такие проявления могут свидетельствовать о развитии холодового дерматита и беспокоить вас на протяжении всей зимы, если не уделять им должного внимания. Чем опасна аллергия на холод и можно ли предотвратить ее появление?

Что такое аллергия на холод?

Сама по себе аллергия является специфической реакцией организма на действие разных раздражителей (аллергенов). Она может быть вызвана разными факторами, в том числе и холодом.

Кропивница, образующаяся на коже под влиянием низких температур, в медицинской терминологии называется холодовым дерматитом.

Ошибочно считается, что холодовая крапивница возникает исключительно зимой при низкой температуре воздуха. Однако на самом деле это состояние может быть вызвано купанием в холодной воде, употреблением холодных напитков или пребыванием в кондиционированной комнате. Правда, в последнем случае речь идет скорее о промышленных помещениях, ведь для появления реакции температура окружающей среды обычно должна опуститься по меньшей мере до 4С.

Часто можно узнать, что холодовой дерматит не является аллергией в ее типичном проявлении. Однако последние исследования показали, что организм реагирует на мороз так же, как и на другие аллергены, повышенной выработкой гистамина. Именно он и влечет за собой появление симптомов аллергии.

Симптомы холодовой крапивницы

Этот тип аллергии может проявляться по-разному. Чаще он сопровождается чрезмерной сухостью и высыпанием на коже. Среди других симптомов холодового дерматита выделяют:

ощущение жжения на пораженной коже при ее согревании;

припухлость и зуд в месте сыпи;

повышение температуры тела;

головная боль и беспричинная усталость;

боли в суставах.

Больше всего от патологии страдают открытые части тела. Да, стоит только выйти на улицу без перчаток, и вы вероятнее всего заметите появление аллергии на холод на руках.

Холодный воздух и резкий зимний ветер выводят из кожи влагу. В результате этого она становится сухой и может чесаться. Кроме сухости (ксероза), холодовая аллергия может вызвать шелушение, покраснение, трескание, раздражение, покалывание, жжение и загрубленность эпидермиса. Симптомы ксероза варьируются от легких до тяжелых в зависимости от остроты реакции организма и чувствительности кожи. Облегчить их проявление можно с помощью увлажняющих кремов, однако выбирать оптимальное средство следует после консультации с врачом.

Также на мороз сильно реагирует тонкая кожа губ. Причина та же -повышенный синтез гистамина в организме и нехватка влаги. Кроме неэстетичного вида, сухие губы наносят значительный дискомфорт: они могут трескаться и болеть во время разговора и еды. Кроме того, на месте трещин могут образовываться открытые кровоточащие ранки, что чревато их инфицированием.

Возможно, вы также замечали, что зимой волосы также становятся сухими и ломкими. Причиной сухости и ломкости волос может стать то, что они не получают или не содержат достаточное количество влаги. От этой пряди теряют блеск и становятся тусклыми. Среди других, несезонных факторов, вызвать такую ситуацию может низкая или, наоборот, слишком высокая температура воздуха, поэтому наши волосы нуждаются в особом уходе и дополнительном питании. И хотя сухость прядей связана с влиянием холода, такая реакция в организме не аллергична и характерна даже для людей, не склонных к холодовому дерматиту.

Парадоксально, но факт! Если холодный воздух оказывает негативное влияние на состояние волос, то прохладный душ наоборот. Доказано, что холодная вода, в отличие от горячей, не сушит слой кожного сала, выступающий защитным барьером для кожи головы. К тому же, она «запечатывает» и укрепляет кутикулы волос, вследствие чего они становятся крепче и здоровее.

Когда пора обратиться к врачу?

Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что большинство людей с симптомами холодовой крапивницы ни разу не обращались к врачу. А зря, ведь эта аллергия может быть не менее опасной, чем, скажем, из-за укуса пчелы.

Дело в том, что острая реакция на холод, как и любая острая аллергическая реакция, может иметь серьезные последствия, вплоть до анафилактического шока. Именно поэтому за первые признаки холодового дерматита лучше обратиться к врачу. Он назначит необходимые анализы, чтобы исключить патологии с похожей симптоматикой и может провести тест с кубиком льда, чтобы отследить реакцию организма на холод. После этого специалист скорее всего порекомендует вам антигистаминные препараты и средства по уходу за кожей, чтобы облегчить проявления аллергии.

Если же после пребывания на холодном воздухе у вас возникли проблемы с дыханием, снизилось артериальное давление, ускорилось сердцебиение, появился отек горла или языка, следует срочно вызвать скорую.

Можно ли предотвратить аллергию на холод?

Лучший способ профилактики холодовой крапивницы – избегание воздействия низких температур. Однако это практически невозможно, если вы только не живете где-нибудь в экваториальном климате. Однако мы собрали для вас несколько советов, которые помогут оттянуть появление симптомов и облегчить их течение.

В холодную погоду носите защитную одежду, например теплые куртки, шапки, перчатки и шарфы. Старайтесь как можно меньше подвергать кожу воздействию низких температур.

Прежде чем погружаться в нее, проверьте температуру воды и избегайте холодной воды. Если вам нравится плавать в бассейне, ищите бассейн с подогревом даже в теплую погоду.

Берите ванную и душ только в теплой воде. Какой бы ни была польза холодного душа, она точно не превышает дискомфорт, который может нанести холодовой дерматит.

Пейте напитки комнатной температуры, которые не содержат льда. Откажитесь от холодных продуктов, таких как мороженое и другое замороженное лакомство.

А еще на развитие холодовой аллергии на коже влияет рацион. Предотвратить холодовую крапивницу на 100% невозможно, это факт. Однако если у вас крепкий иммунитет, вероятнее всего, она пройдет для вас в более легкой форме. Прежде всего, важно, чтобы организм получал достаточное количество воды, ведь холод способствует ее выведению из организма.

Кроме того, рацион должен быть богат витаминами и минералами. Чтобы определить их уровень в организме, следует сдать соответствующие анализы, а затем обратиться к врачу. Он расшифрует результаты лабораторных исследований, выявит проблемы и при необходимости назначит витаминный комплекс или порекомендует корректировку рациона.