04.01.2022 15:15 Евгений Клочко

Акне и гинекологические заболевания: есть ли связь

Акне — не просто прыщи, а хроническое заболевание кожи, обусловленное воспалением сальных желез. Их функция регулируется эндокринной (гормональной) системой, поэтому гормональные нарушения отражаются на состоянии кожи. Это касается и гинекологических заболеваний, и состояний, связанных с колебаниями гормонального фона.

Как образуется акне

Интересно, что себум, или кожное сало, которое вырабатывают эти железы, служит коже защитой. Каким же образом то, что должно защищать от повреждения, становится его причиной? Воспаление возникает из-за закупорки сальных желез. Себум застаивается в протоках, а это создает благоприятную среду для инфекции, которая всегда присутствует на коже. Закупориваются сальные железы ороговевшими, но не отшелушившимися клетками эпидермиса, а при недостаточной гигиене — пылью. Имеет значение и pH кожи, и населяющая ее микробиота. Но все местные факторы так или иначе регулируются главным образом влиянием гормонов и состоянием иммунной системы.

Факторы, предрасполагающие к акне

Общеизвестный факт, что наиболее акне распространено среди подростков. Особенность подросткового организма в том, что он находится в состоянии активной перестройки, вызванной половыми гормонами. Уязвимыми для акне периодами являются и беременность, и климакс — по той же причине. Дисбаланс половых гормонов — один из основных факторов влияния, способствующих развитию акне.

Обычно подростковые прыщи со временем проходят, и все, что требуется, это тщательно соблюдать гигиену, чтобы уменьшить возможность развития инфекции. Однако в одни и те же периоды гормональных изменений у некоторых людей высыпания незначительны, а у других принимают тяжелый характер. Это связано с влиянием других предрасполагающих факторов: неправильного питания, патологий желудочно-кишечного тракта, стресса, аллергии или их сочетанием.

Гинекологические проблемы и акне

Связь акне и гинекологических патологий самая прямая, и влияют здесь все те же гормоны. Поэтому нередко опытный гинеколог по одному внешнему виду пациентки может предположить заболевание, еще до того, как услышит жалобы и произведет осмотр.

Поликистоз, расстройства менструального цикла, бесплодие — все эти патологии могут проявляться в том числе и угревой сыпью. Патологический механизм запускается гормональными нарушениями, которые лежат в основе и гинекологических болезней, и акне. Это подтверждается и тем фактом, что нормализация гормонального фона, которая является необходимой составляющей лечения подобных гинекологических заболеваний, обычно способствует и улучшению состояния кожи.

Лечение акне: консультация гинеколога и комплексный подход

Если речь идет о незначительной угревой сыпи, появляющейся в определенной фазе менструального цикла (вторая половина цикла ближе к менструации), то можно обойтись и без консультации гинеколога, и без специального лечения, достаточно гигиенических процедур. В остальных случаях консультация гинеколога, а иногда и эндокринолога, весьма желательна. Лечение акне обязательно должно быть комплексным, а если ограничиваться одними лишь местными процедурами и уходом, эффект будет временным, а проблема может затянуться на годы.