04.01.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Прокурор из машины: искусственный интеллект будет судить людей

Ожидается, что компьютерный прокурор заменит настоящего.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на South China Morning Post, перегруженность судов, особенно по мелким делам, заставила китайское правосудие задуматься о замене прокуроров машинами с искусственным интеллектом. Ученые из лаборатории Китайской академии создали компьютерную программу, способную предъявлять обвинения с точностью более 97% на основе описания дела и планируют с помощью этих машин снизить нагрузку на прокуроров.

Машина анализирует дела, отбрасывает неважные материалы, а нужные данные превращает в формат, понятный компьютеру. Компьютерный обвинитель обучен на основе 17 тысяч реальных дел и способен точно предъявлять обвинения в восьми распространенных преступлениях Шанхая таких как: кражи, телесные повреждения, опасное вождение, мошенничество с кредитными картами, азартные игры и т.д. Программу уже опробовали в Народной прокуратуре Шанхая, которая является одной из самых загруженных.

Созданная ранее и с 2016 года используемая System 206, не принимает участия в принятых решениях, так как способна лишь оценивать силу доказательств, условия для ареста и степень общественной опасности подозреваемого.

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