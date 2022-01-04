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04.01.2022  14:45   Виталий Хиневич

С 1 января в Украине повысили пенсии: кого ждут надбавки

Начиная с 1 января 2022 года в стране будет происходить перерасчет пенсий.

Пенсия в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ТСН».
 
Отмечается, что с 1 января на 9% увеличат пенсионные выплаты женщинам, которые родились до 1962 года. На данную надбавку можно рассчитывать если  ранее пенсионерка не получала другие пенсионные выплаты.
 
С нового года повышение минимальной пенсии будет семей погибших защитников Украины. Пенсии могут получать нетрудоспособные мать и отец, супруг или супруга погибшего.
 
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие вследствие нее граждане, также получат надбавку к пенсии. Это будет касаться почти 40 тысяч пенсионеров.
 
 
Таким образом, минимальные выплаты будут увеличены для следующих категорий граждан:
 
для тех, кто получил первую группу инвалидности – до 6000 гривен;
для тех, кто получил вторую группу инвалидности – до 4800 гривен;
для тех, кто получил третью группу инвалидности – до 3700 гривен.
 
В это же время стоит отметить, что традиционная индексация пенсий начнется с марта текущего года. Также в первый месяц весны пенсионеры возрастом от 80 лет и старше получат ежемесячную доплату к пенсионной выплате в размере 500 гривен, а пенсионеры в возрасте 75-80 лет – 400 гривен.
 
Напомним, с 1 декабря повысилась минимальная зарплата с 6 000 до 6 500 гривен. В последний раз пересмотр минимальной оплаты труда состоялся 1 января 2021 года, следующий запланирован на октябрь 2022 года.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  пенсия, выплаты, харьков
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