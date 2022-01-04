Тысячи кубометров снега вывезли с городских дорог коммунальщики Харькова

4411 кубометров снега было вывезено с городских дорог с 31 декабря по 3 января.
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Звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя, которые сегодня могут незаметно затянуть в свой опасный омут, в силу чего есть риск совершить много досадных ошибок.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Днем осадков не ожидается, а вечером может пойти мелкий дождь со снегом. На дорогах гололедица.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно 4 января отмечают День Ньютона.
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