04.01.2022 14:23 Евгений Клочко

Тысячи кубометров снега вывезли с городских дорог коммунальщики Харькова

4411 кубометров снега было вывезено с городских дорог с 31 декабря по 3 января.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Кроме того, на дороги было высыпано 2064 м3 песчано-солевой смеси и 780 тонн соли.

По состоянию на 4 января на улицах Харькова работают 72 единицы снегоуборочной техники, а ночью на дороги выйдут 25 машин.