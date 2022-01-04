    
Главная Новости Харькова ЖКХ Тысячи кубометров снега вывезли с городских дорог коммунальщики Харькова
04.01.2022  14:23   Евгений Клочко

Тысячи кубометров снега вывезли с городских дорог коммунальщики Харькова

4411 кубометров снега было вывезено с городских дорог с 31 декабря по 3 января.

Тысячи кубометров снега из харьковских дорог вывезли коммунальщики
 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
 
Кроме того, на дороги было высыпано 2064 м3 песчано-солевой смеси и 780 тонн соли. 
 
По состоянию на 4 января на улицах Харькова работают 72 единицы снегоуборочной техники, а ночью на дороги выйдут 25 машин.
 
Тэги:  снег, дороги, харьков, снегоуборка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.12 ЖКХ Харьков расчищают после крепкого снегопада 28.12 Общество Белая стихия: Харьков замело снегом (фото)   28.12 Дороги и транспорт В Харькове запретили въезд и транзит крупногабаритного транспорта
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 