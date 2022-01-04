04.01.2022 14:00 Виталий Хиневич

Украинцам старше 60 лет разрешили бустерную дозу вакцины от COVID-19: условия применения

В Украине разрешили использовать бустерную дозу вакцины желающим гражданам, которые старше 60 лет.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что украинцы старше 60 лет могут вводить бустерную дозу вакцины от коронавируса через шесть месяцев после второй дозы препарата.

Для получения третьей дозы в ведомстве рекомендуют использовать м-РНК-вакцины Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме этого была разработана схема, на основании которой будут проводить ревакцинацию желающих:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

В это же время отмечается, что в случае отсутствия мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другим препаратам, согласно разрешенным в Украине схемам.

Напомним, жители Украины, получившие в 2021 году две прививки от коронавируса , в следующем году должны прийти на ревакцинацию.