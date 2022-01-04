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04.01.2022  14:00   Виталий Хиневич

Украинцам старше 60 лет разрешили бустерную дозу вакцины от COVID-19: условия применения

В Украине разрешили использовать бустерную дозу вакцины желающим гражданам, которые старше 60 лет.

Вакцинация Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
 
Отмечается, что украинцы старше 60 лет могут вводить бустерную дозу вакцины от коронавируса через шесть месяцев после второй дозы препарата.
 
Для получения третьей дозы в ведомстве рекомендуют использовать м-РНК-вакцины Moderna или Comirnaty/Pfizer.
 
 
Кроме этого была разработана схема, на основании которой будут проводить ревакцинацию желающих:
 
  • первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;
  • первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer;
  • первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;
  • первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.
 
В это же время отмечается, что в случае отсутствия мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другим препаратам, согласно разрешенным в Украине схемам.
 
Напомним, жители Украины, получившие в 2021 году две прививки от коронавируса, в следующем году должны прийти на ревакцинацию.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков
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