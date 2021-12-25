25.12.2021 19:37 Рита Парфенова

В Украине хотят ввести ревакцинацию двумя дозами: кого и когда будут прививать

Жители Украины, получившие в 2021 году две прививки от коронавируса, в следующем году должны прийти на ревакцинацию.



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Об этом в интервью Суспільному рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, передает РЕДПОСТ. По его словам, ревакцинация должна проводиться двумя дозами, причем можно выбрать другой тип вакцины.



«Базовая стратегия Минздрава, которая сейчас у нас просчитана, и мы пока будем продолжать ее использовать — это стратегия ревакцинации двумя дозами вакцины через один год после получения базового курса прививки. Человек, получивший прививку в 2021, должен через один год обратиться в пункт прививки и центр вакцинации населения и получить повторную прививку двумя дозами вакцины. При этом он может выбрать другой тип вакцины, который использовался во время первой прививки», – сказал Кузин.



По словам главного санврача, в первую очередь будут ревакцинировать наиболее уязвимые категории населения. Какие вакцины будут доступны для третьей и четвертой дозы, станет известно в первом квартале 2022 года.



«В Украину может приехать любая вакцина: это может быть AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson или другой тип вакцины, и точный график поставки вакцины по механизму Covax будет известен только в первом квартале 2022 года. Таким образом, учитывая текущие остатки, у нас законтрактовано или уже гарантировано поступление для вакцинации по крайней мере 70% населения Украины полноценной ревакцинацией двумя дозами», – сообщил Кузин.



Ранее мы писали, что украинцам придется прививаться от COVID-19 ежегодно, так как иммунитет к вирусу слабеет даже после сделанной прививки.