В Украине планируют ввести ревакцинацию от COVID-19 (видео)

Украинцам придется прививаться от COVID-19 ежегодно, так как иммунитет к вирусу слабеет даже после сделанной прививки.
Также РЕДПОСТ ранее писал, зачем в Украине хотят ввести вакцинацию третьей дозой.
Напомним, в Харькове в медпункте привокзального отеля "Экспресс" на вокзале "Харьков - Пассажирский" открыли пункт вакцинации от коронавируса.
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Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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