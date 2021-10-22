22.10.2021 11:00 Евгений Клочко

В Украине планируют ввести ревакцинацию от COVID-19 (видео)

Украинцам придется прививаться от COVID-19 ежегодно, так как иммунитет к вирусу слабеет даже после сделанной прививки.

Фото: Serhii Hudak/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин на телеканале Рада.

В Министерстве здравоохранения рассказали о планах начать в 2022 году ревакцинацию украинцев. Им будут вводить две дозы препарата от коронавируса.

Кузин отметил, что на данный момент идет работа над рекомендацией бустерной вакцинации для людей, имеющих хронические заболевания, которые ослабляют иммунитет.

Для остальных категорий граждан массовая третья прививка пока не планируется.

"Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году",- сказал Кузин.

По его словам, все идет к тому, что населению придется делать прививки от коронавируса ежегодно, поскольку иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает даже после прививки препаратом против инфекции. Поэтому, подчеркнул Кузин, придется восстанавливать иммунный ответ.

Также РЕДПОСТ ранее писал, зачем в Украине хотят ввести вакцинацию третьей дозой.

Напомним, в Харькове в медпункте привокзального отеля "Экспресс" на вокзале "Харьков - Пассажирский" открыли пункт вакцинации от коронавируса.