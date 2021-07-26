26.07.2021 13:23

Зачем в Украине хотят ввести вакцинацию третьей дозой

В Украине не исключают вариант, когда после вакцинации против COVID-19 двумя дозами, через полгода надо будет привиться ещё и третьей "усиливающей" или как её ещё называют "бустерной".

Об этом сообщает РЕДПОСТ . Третья доза позволит получить более длительную иммунную защиту. Также рассматривают и вариант, когда полную вакцинацию надо будет пройти заново, но уже через год. Окончательное решение в украинском Минздраве пока не приняли, дожидаются выводов международных исследований в том числе производителей вакцин. Ведь сам глава Pfizer допустил необходимость третьей прививки от COVID-19 уже через 6 месяцев, а потом и ежегодной ревакцинации, частота которой будет зависеть от появления новых мутаций вируса.

Как ревакцинация будет проходить в Украине далее?

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, ещё нет общего видения того, какой алгоритм выбрать на последующие периоды. Выработать ту или иную стратегию смогут как только получат хотя бы предварительные результаты от тех стран, которые уже начали использовать "бустерные" дозы.

А пока на сегодня в Украине почти 3 млн 100 тыс. украинцев получили прививки от COVID-19, из них более 1 млн. 700 тыс завершили вакцинацию.

В Минздраве планируют до конца года привить около 70% взрослого населения. При этом в очередной раз напоминают - вакцинация бесплатна и главное эффективна. Однако, говорят, не стоит забывать о карантинных правилах - носить маски и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не допустить распространение коронавирусной болезни.

Напомним, в Харькове открыли лабораторию по производству тест-систем на коронавирус.