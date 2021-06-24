24.06.2021 17:55

В Харькове открыли лабораторию по производству тест-систем на коронавирус (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Открытие современной лаборатории по производству диагностических тест-систем состоялось сегодня, 24 июня, на территории бизнес-парка «Экополис ХТЗ».





В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, президент группы «DCH» Александр Ярославский, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.



Новая лаборатория будет заниматься разработкой и производством молекулярно-биологических диагностических тест-систем, в частности, ПЦР-тестов на выявление COVID-19, в том числе нового штамма «Дельта», ПЦР-тестов на грипп, а в перспективе - на онкологические заболевания.



Как отметил Игорь Терехов, такая лаборатория необходима не только Харькову, но и всей Украине.



«Более того, я уверен, что эти тест-системы будут востребованы во всем мире. И очень здорово, что здесь будет работать в том числе молодежь, наши студенты, которые смогут проходить здесь практику, осваивая новые технологии. Мы хотим добиться того, чтобы самые лучшие специалисты оставались у нас в стране. Поэтому я благодарю главного инвестора - Александра Ярославского, который фактически сделал первый шаг по превращению «Экополиса ХТЗ» в Кремниевую долину в Украине. И дальше мы намерены идти семимильными шагами», - подчеркнул Игорь Терехов.



Как сообщил Александр Ярославский, в эту лабораторию было вложено 2 млн долл. А в целом в проект «Экополис ХТЗ» планируется инвестировать 1 млрд долл.



«Это планы на 10-12 лет. Сумма не такая уж и фантастическая. Планов у нас очень много, уже подписана масса совместных программ с крупными технологическими, автомобильными компаниями мира, и этот миллиард мы быстро освоим. А что касается этой лаборатории, то ее открытие стало возможным благодаря частно-городскому партнерству. Городская власть нам оперативно помогла в решении многих технических вещей, подключении инженерных коммуникации и так далее. Все вопросы решались быстро», - отметил Александр Ярославский.



Следующим этапом в становлении «Экополиса ХТЗ», по его словам, станет презентация трамвая харьковского производства, которая запланирована на осень.

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