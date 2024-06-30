30.06.2024 15:38 Дмитро Колонєй

У Харкові продовжать податкові пільги для підприємців - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в ефірі національного телемарафону.



У Харкові продовжать податкові пільги для підприємців - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов у телеефірі поінформував, що податкові пільги для підприємців, рішення про які було ухвалене у квітні Харківською міською радою, будуть продовжені.

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Про це Харків вже має домовленості з урядом.

«Я вдячний Президенту України Володимиру Зеленському, який, перебуваючи в Харкові, дав доручення про організацію нашої спільної роботи з урядом. Підприємцям потрібні пільги та обігові кошти, щоб працювати у важких умовах сьогодення. Не можна допустити, щоб бізнес залишав Харків, адже від нього залежить життя міста», - зазначив мер.