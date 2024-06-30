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30.06.2024  16:29   Дмитро Колонєй

Харків під обстрілом ворога

Про вибухи поінформував мер Харкова Ігор Терехов.


Харків під обстрілом ворога

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував  про обстріл міста:

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"У Харкові чутно вибух. Будьте обережні!!"
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині загарбники 25 разів атакували позиції ЗСУ
 

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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