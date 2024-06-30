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30.06.2024  16:41   Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: палає цивільна будівля

Стали відомі перші подробиці прильоту у Харкові.


Обстріл Харкова: палає цивільна будівля
Як повідомляє РЕДПОСТ,  за інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, влучання КАБу майже в центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені.
 
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Виникла пожежа цивільної нежитлової будівлі. Ліквідація наслідків та огляд триває.
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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