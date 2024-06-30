У Харкові поранено немовля через удар окупантів

Стали відомі подробиці удару ворога по Харкову
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами мера Харкова Ігоря Терехова постраждали внаслідок терористичного удару по Харкову немовля восьми місяців та пʼятеро дорослих. Горять 7 машин постраждалого підприємства. Обстеження місця прильоту триває.
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День не підходить для терплячої та посидючої роботи, можливі дратівливість та розсіяність. Краще уникати важливих рішень та великих покупок, приділивши більше часу позитивним емоціям та відпочинку.
Протягом дня небо залишатиметься безхмарним, погода буде ясною до пізнього вечора. Опадів не очікується.
З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.
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