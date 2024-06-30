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30.06.2024  16:49   Дмитро Колонєй

У Харкові поранено немовля через удар окупантів

Стали відомі подробиці удару ворога по Харкову


У Харкові поранено немовля через удар окупантів

Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами мера Харкова Ігоря Терехова постраждали внаслідок терористичного удару по Харкову немовля восьми місяців та пʼятеро дорослих. Горять 7 машин постраждалого підприємства. Обстеження місця прильоту триває.

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Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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