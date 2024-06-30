30.06.2024 17:03 Дмитро Колонєй

Під час авіаудру у Харкові загинула людина

Про це поінфомував мер Харкова Ігор Терехов.



Під час авіаудру у Харкові загинула людина



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова поінформував, що вже є інформація про одного загиблого. Обстеження місця прильоту триває. Відомо, що горить відділення пошти.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про поранене немовля та пʼятьох дорослих внаслідок терористичного удару по Харкову.