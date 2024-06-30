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30.06.2024  17:03   Дмитро Колонєй

Під час авіаудру у Харкові загинула людина

Про це поінфомував мер Харкова Ігор Терехов.


Під час авіаудру у Харкові загинула людина

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова поінформував, що вже є інформація про одного загиблого. Обстеження місця прильоту триває. Відомо, що горить відділення пошти.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про поранене немовля та пʼятьох  дорослих внаслідок терористичного удару по Харкову.

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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