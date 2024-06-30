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30.06.2024  17:22   

У Харкові зросла кількість постраждалих від авіаудару

Стало відомо ще про трьох поранених у Харкові.


У Харкові зросла кількість постраждалих від авіаудару
Як повідомляє РЕДПОСТ, кількість постраждалих зросла до восьми. Пожежа локалізована.
 
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Нагадамо, раніше РЕДПОСТ писав, що під час авіаудру по Харкову загинула людина.
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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