У Харкові зросла кількість постраждалих від авіаудару

Стало відомо ще про трьох поранених у Харкові.
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День не підходить для терплячої та посидючої роботи, можливі дратівливість та розсіяність. Краще уникати важливих рішень та великих покупок, приділивши більше часу позитивним емоціям та відпочинку.
Протягом дня небо залишатиметься безхмарним, погода буде ясною до пізнього вечора. Опадів не очікується.
З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.
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