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30.06.2024  18:33   

Окупанти вдарили по відділенню "Нової пошти" - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про рятувальні роботи на місці прильоту.


Окупанти вдарили по відділенню "Нової пошти" - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що росіяни 30 червня 2024 року вдарили по відділенню "Нової пошти" в Харкові. 
 
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За попередньою інформацією, удару завдали КАБом з території РФ. 
 
Станом на зараз відомо про одного загиблого та дев’ятьох поранених. Крім цього, семеро людей не виходять на зв’язок. Пошукові роботи тривають.
 
Нагадамо, раніше РЕДПОСТ писав, що під час авіаудру по Харкову загинула людина.
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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