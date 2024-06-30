30.06.2024 19:12

Стало відомо у якму стані немовля, яке постраждало через удар росіян по Харкову

Де знаходився маленький мешканець Харкова, під час обстрілу.

Як повідормляє РЕДПОСТ , начальник Центру екстреної меддопомоги регіону Віктор Забашта. розповів, що у немовляти, яке дістало поранень внаслідок російського удару, не тяжкі травми. Дитину ушпиталили для того, щоб ретельніше оглянути

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«Дитина разом із мамою була в автівці, за територією, куди влучила авіабомба. Вибухова хвиля пошкодила авто, розкрилися двері, внаслідок чого дитина дістала численні забої. Серед інших поранених є тяжкі, але, переважно, вони у середньому стані»