30.06.2024 20:09

Загарбники збільшили кількість атак на Харківщині

Про оперативну обстановку по Харківщині на 30 червня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.



Загарбники збільшили кількість атак на Харківщині



На Харківському напрямку окупанти збільшили кількість атак. Відбито п’ять спроб просунутися в бік наших позицій. Активних бойових дій наразі немає.

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На Куп’янському напрямку схожа ситуація - агресор штурмував з початку доби п’ять разів. Інша активність ворога відсутня.

агадамо, раніше РЕДПОСТ писав, що під час авіаудру по Харкову загинула людина.