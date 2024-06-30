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30.06.2024  20:41   Дмитро Колонєй

У Харкові подорожчала освіта

Учбові заклади Харкова - серед найдорожчіх.


У Харкові подорожчала освіта
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Україні різко подорожчала вища освіта – навчання у вишах зараз коштує у середньому на 83% більше, ніж п'ять років тому. Держава збільшила кількість безплатних місць за двома напрямами та чотирма спеціальностями.
 
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Середня вартість навчання у 2019 році складала 20 000 грн, а у 2023-му – уже 37 000 грн. Найбільшим попитом серед абітурієнтів користуються юриспруденція та програмування.
 
Річний контракт для програмістів у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського сягнув 54,9 тис. грн. Це на 10% більше, ніж минулого року. Навчання за спеціальністю "Право" у Національному юридичному інституті імені Ярослава Мудрого у Харкові подорожчало на 30,4% - до 41,35 тис. грн на рік. Цей фах найдорожче отримати у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка — 62,8 тис. грн.
 
В Україні збільшили держзамовлення
Гостро відчувається нестача персоналу у будівництві, легкій промисловості, охороні здоров'я, військовій справі та транспорті. Дефіцит робітників пов'язаний з повномасштабною війною – багато громадян виїхали за кордон або були мобілізовані.
 
Кабмін у 2024 році збільшив державне замовлення на підготовку фахівців:
 
за галузями:
  • Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону" (640),
  • "Охорона здоров’я" (+1112);
за спеціальностями:
  • "Терапія та реабілітація" (314),
  • "Медицина" (523),
  • "Технології медичної діагностики та лікування" (44) та
  • "Медична психологія" (90).
 
"Провівши аналітику ринку праці, ми збільшили державне замовлення за деякими галузями знань, аби воно відповідало тенденціям і могло покрити запит роботодавців", - зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.
 
В Україні навчання у вишах подорожчало на 83%: збільшено кількість безплатних місць 
 
За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, ключове завдання влади - створити щільний зв’язок між освітою та ринком праці.
 
Тэги:  ціни, навчання, харків
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