30.06.2024 20:41 Дмитро Колонєй

У Харкові подорожчала освіта

Учбові заклади Харкова - серед найдорожчіх.



У Харкові подорожчала освіта



Як повідомляє РЕДПОСТ , в Україні різко подорожчала вища освіта – навчання у вишах зараз коштує у середньому на 83% більше, ніж п'ять років тому. Держава збільшила кількість безплатних місць за двома напрямами та чотирма спеціальностями.

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Середня вартість навчання у 2019 році складала 20 000 грн, а у 2023-му – уже 37 000 грн. Найбільшим попитом серед абітурієнтів користуються юриспруденція та програмування.

Річний контракт для програмістів у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського сягнув 54,9 тис. грн. Це на 10% більше, ніж минулого року. Навчання за спеціальністю "Право" у Національному юридичному інституті імені Ярослава Мудрого у Харкові подорожчало на 30,4% - до 41,35 тис. грн на рік. Цей фах найдорожче отримати у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка — 62,8 тис. грн.

В Україні збільшили держзамовлення

Гостро відчувається нестача персоналу у будівництві, легкій промисловості, охороні здоров'я, військовій справі та транспорті. Дефіцит робітників пов'язаний з повномасштабною війною – багато громадян виїхали за кордон або були мобілізовані.

Кабмін у 2024 році збільшив державне замовлення на підготовку фахівців:

за галузями:

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону" (640),

"Охорона здоров’я" (+1112);

за спеціальностями:

"Терапія та реабілітація" (314),

"Медицина" (523),

"Технології медичної діагностики та лікування" (44) та

"Медична психологія" (90).

"Провівши аналітику ринку праці, ми збільшили державне замовлення за деякими галузями знань, аби воно відповідало тенденціям і могло покрити запит роботодавців", - зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

В Україні навчання у вишах подорожчало на 83%: збільшено кількість безплатних місць

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, ключове завдання влади - створити щільний зв’язок між освітою та ринком праці.