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30.06.2024  21:22   

Готуємо мішечки з млинців з куркою та грибами

Смачно, оригінально та ефектно – гарний рецепт і на кожен день, і з особливого випадку.

 
Як пише РЕДПОСТ, млинці можуть бути відмінною основою для різноманітних закусок.
 
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Мішечки з млинців з куркою та грибами

 

Продукти: 

 
  • 500 мл молока 
  • 3 яйця, 
  • 200 г борошна, 
  • 2 ст. рослинного масла, 
  • 1 ст. цукру, 
  • 0,5 ч.л. солі, 
  • 300 г курячого філе, 
  • 200 г печериць, 
  • 1 цибулина, 
  • 100 г сметани, 
  • спеції.
 

Покроковий рецепт приготування: 

 
  1. Дрібно нарізати курку.
  2. Віночком збити яйця з цукром та сіллю
  3. Влити 150 мл молока 
  4. Втрутити борошно в тісто. 
  5. Додати молоко і рослинне масло, що залишилося
  6. Перемішати ще раз. 
  7. Смажити тонкі млинці на сковороді 
  8. Дати їм охолонути.
  9. Дрібно нарізати цибулю
  10. Обсмажити цибулю з грибами до появи рідини. 
  11. Додати курку до цибулі з грибами
  12. Смажити ще 5 хвилин
  13. Потім 10 хвилин протушкувати під кришкою. 
  14. Приправити начинку. 
  15. Викласти на млинці по ложці сметани та начинку.
  16. Зібрати їх у мішечки. 
  17. Зав'язати мішечки пером зеленої цибулі або волокнами сиру-кіски.
 
Тэги:  рецепт, млинцы, закуска
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