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30.06.2024  15:03   Дмитро Колонєй

Без світла залишаються десятки тисяч мешканців Харківської області

Харківські селища знеструмлені через обстріли ворога.


Без світла залишаються десятки тисяч мешканців Харківської області
Як повідомляє РЕДПОСТ, за даними Міністерства енергетики України на Харківщині через бойові дії залишаються знеструмленими 39,7 тисячі точок обліку в 107 населених пунктах.
 
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Відключалась повітряна лінія та 1445 абонентів – енергетики усунули пошкодження та включили лінію в роботу.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, скільки часу у нас ще будуть відключення світла за прогнозами МВФ. 
 
Тэги:  світло, харків
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