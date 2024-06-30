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30.06.2024  14:35   Дмитро Колонєй

Хто залишиться без субсидій з 1 липня

Стало відомо, кого з українців позбавлять пільг.


Хто залишиться без субсидій з 1 липня
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 1-го липня частина українців можуть позбутися субсидій на житлово-комунальні послуги. Про це нагадав заступник голови Головного управління ПФУ в Запорізькій області Сергій Каменченко, пише "Суспільне".
 

Що потрібно зробити, аби не залишитися без субсидій

 
  • згідно зі змінами, внесеними Постановою №521 Кабінету міністрів України (КМУ) від 8 травня 2024 року, деяким категоріям одержувачів житлових субсидій необхідно оновити свої особисті дані.
  • звернутися до органів ПФУ для того, щоб оформити житлові субсидії.
 

Кого це стосується 

 
  • оновити інформацію слід тим одержувачам субсидій, які проживали або досі проживають на тимчасово окупованій росіянами території.
 

Куди звертатися для продовження отримання субсидії

 
  • до відділення Пенсійного фонду
  • надіслати документи поштою
  • подати заявку через вебпортал Пенсійного фонду - там є відповідна опція, за якою людина звертається за призначенням пільг або субсидій.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що майже п'ять десятків ринків та торгівельних площадок працюють у Харкові.

 

 

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