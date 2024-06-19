19.06.2024 13:57 Рита Парфенова

Майже п'ять десятків ринків та торгівельних площадок відкриті у Харкові

Завдяки розвитку торгівлі в місті вдалося уникнути дефіциту на будь-які види товарів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

З початку активних воєнних дій у Харкові було знищено або пошкоджено 20 ринків, з них 18 вже відновлено і працюють. Однак тимчасово не функціонують торговельні майданчики на вулицях Леся Сердюка (Північна Салтівка) та Академіка Вальтера (П’ятихатки).

Загалом на сьогодні в місті працює 48 ринків і торговельних майданчиків у всіх районах. Деякі з них мають заклади громадського харчування, підприємства побутового обслуговування та гостьові автостоянки. Також організовані торговельні точки для реалізації сільськогосподарської продукції за пільговими умовами для соціально незахищених громадян.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 5000 нових підприємців розпочали бізнес у Харкові в 2024 році