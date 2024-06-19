Майже п'ять десятків ринків та торгівельних площадок відкриті у Харкові

Завдяки розвитку торгівлі в місті вдалося уникнути дефіциту на будь-які види товарів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
З початку активних воєнних дій у Харкові було знищено або пошкоджено 20 ринків, з них 18 вже відновлено і працюють. Однак тимчасово не функціонують торговельні майданчики на вулицях Леся Сердюка (Північна Салтівка) та Академіка Вальтера (П’ятихатки).
Загалом на сьогодні в місті працює 48 ринків і торговельних майданчиків у всіх районах. Деякі з них мають заклади громадського харчування, підприємства побутового обслуговування та гостьові автостоянки. Також організовані торговельні точки для реалізації сільськогосподарської продукції за пільговими умовами для соціально незахищених громадян.
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