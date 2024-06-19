    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині за збут наркотиків жінка проведе у в'язниці шість років
19.06.2024  13:55   Віталій Хінєвіч

На Харківщині за збут наркотиків жінка проведе у в'язниці шість років

Прокурори довели, що у 2020 році ніде не працююча жінка створила Телеграм-канал, через який збувала метадон.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Метадон 44-річна жінка зберігала у себе вдома у с. Піщанка Красноградського району. 
 
Щоб «прорекламувати бізнес», фігурантка писала назву свого каналу на будівлях у населених пунктах Красноградщини.
 
Після повідомлень «клієнтів» вона залишила їм «закладки» у визначених місцях, за що отримувала гроші. 
 
У судовому засіданні зловмисниця свою вину не визнала. Вона розповіла, що у вересні 2019 року товариш залишив їй посилку. Обвинувачена не знала, що в ній знаходиться. Згодом знайомий помер від передозування. 
 
Вона відкрила посилку та побачила, що там наркотики. Зловмисниця стверджує, що наркотичні засоби вона не збувала.
 
Однак доказів, наданих стороною обвинувачення, виявилось достатньо для винесення Красноградським районним судом Харківської області обвинувального вироку. Їй призначено покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Триває строк на апеляційне оскарження вказаного рішення.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть чоловіка, який ножем убив батька.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.06 Надзвичайні події Залишила записку з текстом, щоб її не шукали: у Харкові розшукували дівчинку 19.06 Надзвичайні події 1248 викликів упродовж доби отримали працівники харківської поліції 19.06 Надзвичайні події Харківщина на ранок 19 червня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 