19.06.2024 13:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині за збут наркотиків жінка проведе у в'язниці шість років

Прокурори довели, що у 2020 році ніде не працююча жінка створила Телеграм-канал, через який збувала метадон.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Метадон 44-річна жінка зберігала у себе вдома у с. Піщанка Красноградського району.

Щоб «прорекламувати бізнес», фігурантка писала назву свого каналу на будівлях у населених пунктах Красноградщини.

Після повідомлень «клієнтів» вона залишила їм «закладки» у визначених місцях, за що отримувала гроші.

У судовому засіданні зловмисниця свою вину не визнала. Вона розповіла, що у вересні 2019 року товариш залишив їй посилку. Обвинувачена не знала, що в ній знаходиться. Згодом знайомий помер від передозування.

Вона відкрила посилку та побачила, що там наркотики. Зловмисниця стверджує, що наркотичні засоби вона не збувала.

Однак доказів, наданих стороною обвинувачення, виявилось достатньо для винесення Красноградським районним судом Харківської області обвинувального вироку. Їй призначено покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває строк на апеляційне оскарження вказаного рішення.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram