19.06.2024 13:35 Віталій Хінєвіч

Синоптики спростували інформацію про надходження пилу з Сахари на територію України

Мережею Інтернет шириться новина (з посиланням на Copernicus) про надходження пилу з Сахари на територію України й, ніби він очікується у Києві.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру спростовують цю інформацію.

«Ми не чекаємо пустельного пилу над Україною. Варто зауважити, що згідно з Copernicus, пил очікується над Середземномор'ям. До України надходитиме повітряна маса з північно-західної Європи. Також завтра ми очікуємо короткочасні дощі з грозами. Просимо не розповсюджувати фейкові новини, не узгодивши їх з офіційним джерелом»,- йдеться у повідомленні.

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