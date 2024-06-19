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19.06.2024  13:35   Віталій Хінєвіч

Синоптики спростували інформацію про надходження пилу з Сахари на територію України

Мережею Інтернет шириться новина (з посиланням на Copernicus) про надходження пилу з Сахари на територію України й, ніби він очікується у Києві.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Синоптики Українського гідрометеорологічного центру спростовують цю інформацію.
 
 «Ми не чекаємо пустельного пилу над Україною. Варто зауважити, що згідно з Copernicus, пил очікується над Середземномор'ям. До України надходитиме повітряна маса з північно-західної Європи. Також завтра ми очікуємо короткочасні дощі з грозами. Просимо не розповсюджувати фейкові новини, не узгодивши їх з офіційним джерелом»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 19 червня.
 
Тэги:  пил, сахара
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