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19.06.2024  09:15   Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 червня 2024 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

  • Харків - 14
  • Золочів - 12
  • Богодухів - 11
  • Коломак - 09
  • Великий Бурлук - 12
  • Печеніги -14
  • Слобожанське - 12
  • Куп’янськ - 11
  • Красноград - 11
  • Лозова - 10
  • Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 18 червня 2024 року.

Тэги:  радіація, харків
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