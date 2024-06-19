19.06.2024 09:15 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 14

Золочів - 12

Богодухів - 11

Коломак - 09

Великий Бурлук - 12

Печеніги -14

Слобожанське - 12

Куп’янськ - 11

Красноград - 11

Лозова - 10

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 18 червня 2024 року.