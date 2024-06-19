На Харківщині в руках хлопчика здетонував вибухонебезпечний предмет

Дитина підібрала небезпечний предмет під час прогулянки у селищі Родичі.
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Сьогодні краще уникати суперечок, оскільки переконати опонентів буде складно, і це може спричинити негативні емоції. День підходить для конкретних та точних занять, краще вибрати математику, а не поезію.
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День фермера – свято, яке відзначають в Україні 19 червня.
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