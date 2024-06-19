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19.06.2024  08:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині в руках хлопчика здетонував вибухонебезпечний предмет

Дитина підібрала небезпечний предмет під час прогулянки у селищі Родичі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
18 червня о 20:30 в дачному селищі Родичі Харківського району під час прогулянки 7-річний хлопець підняв вибуховий пристрій (попередньо міну «пелюстка»).
 
Предмет здетонував та завдав тілесні ушкодження. Потерпілого було госпіталізовано до медичного закладу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли Харківської області є руйнування та постраждалі.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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