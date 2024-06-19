19.06.2024 08:30 Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли Харківської області є руйнування та постраждалі

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини.



Через ворожі обстріли Харківської області є руйнування та постраждалі



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

17:30 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Білий Колодязь. Внаслідок удару БПЛА пошкоджено приватний будинок.

15:24 Харківській р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок авіаобстрілу пошкоджено 11 житлових будинків. Постраждала жінка.

10:00 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Симинівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю пошти, клубу, магазину та будівлю старостинського округу.

8:45 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу отримав поранення чоловік, госпіталізований до медичного закладу.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Наші війська стали на заваді чотирьом атакам росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще двох штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Липців триває.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші воїни відбили вісім атак противника поблизу Синьківки, Степової Новоселівки та Піщаного, ще чотири боєзіткнення

продовжуються.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 9,73 га території, знищили 454 вибухонебезпечні предмети.

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