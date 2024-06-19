19.06.2024 08:00 Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 19 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 18 по 19 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За цей період здійснено 10 оперативних виїздів з яких:

3 – на ліквідацію пожеж;

4 – на допомогу населенню;

1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

2 – інші виїзди.

Протягом доби пожежі від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11909 осіб, з них 924 дітей та 278 маломобільних осіб.

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