    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники розповіли, як готують комунікації до осінньо-зимового періоду в Основ'янському районі
19.06.2024  09:45   Віталій Хінєвіч

Комунальники розповіли, як готують комунікації до осінньо-зимового періоду в Основ'янському районі

У ході підготовки внутрішньобудинкових систем до експлуатації в осінньо-зимовий період у Основ'янському районі завершено необхідні заходи у 350 будинках.

 
Про це повідомив сьогодні, 19 червня, начальник дільниці Віталій Федін, передає РЕДПОСТ.
 
«З випередженням графіка проводимо й поточні ремонти. Із 38 запланованих на цей рік масштабних замін комунікацій вже їх виконали у 25 будинках, де встановили понад 1,3 км систем водопостачання, господарсько-побутової та зливової каналізації. Наразі йдуть до завершення роботи в будинку на вулиці Павла Тичини, де здійснюємо монтаж нового 50-метрового водопроводу. Наступним об'єктом намітили будинок на вулиці Гольдбергівській, в якому також оновимо ділянку подачі води.
 
Успішному виконанню поставлених завдань сприяє всебічна допомога керівництва підприємства у забезпеченні повною мірою високоякісними матеріалами та обладнанням. Ось і нещодавно завдяки зусиллям заступника директора комплексу «Харківводовідведення» Олексія Кучеревського наш підрозділ зміцнився високоефективною мотопомпою компанії Honda», – зазначив Віталій Федін.
 
Також начальник дільниці наполегливо нагадав харків'янам про те, щоб вони використовували раковини та унітази лише за призначенням та не «забивали» стояки побутовими предметами, залишками їжі та будівельним сміттям.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині енергетики відновили світло після обстрілу.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.06 ЖКГ У Харкові та області застосовуються графіки погодинних відключень світла 18.06 ЖКГ Фахівці продовжують готувати газові мережі до опалювального сезону в Харкові 18.06 ЖКГ Комунальники Харкова готують внутрішньобудинкові системи до експлуатації в осінньо-зимовий період
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 