19.06.2024 09:45 Віталій Хінєвіч

Комунальники розповіли, як готують комунікації до осінньо-зимового періоду в Основ'янському районі

У ході підготовки внутрішньобудинкових систем до експлуатації в осінньо-зимовий період у Основ'янському районі завершено необхідні заходи у 350 будинках.

Про це повідомив сьогодні, 19 червня, начальник дільниці Віталій Федін, передає РЕДПОСТ.

«З випередженням графіка проводимо й поточні ремонти. Із 38 запланованих на цей рік масштабних замін комунікацій вже їх виконали у 25 будинках, де встановили понад 1,3 км систем водопостачання, господарсько-побутової та зливової каналізації. Наразі йдуть до завершення роботи в будинку на вулиці Павла Тичини, де здійснюємо монтаж нового 50-метрового водопроводу. Наступним об'єктом намітили будинок на вулиці Гольдбергівській, в якому також оновимо ділянку подачі води.

Успішному виконанню поставлених завдань сприяє всебічна допомога керівництва підприємства у забезпеченні повною мірою високоякісними матеріалами та обладнанням. Ось і нещодавно завдяки зусиллям заступника директора комплексу «Харківводовідведення» Олексія Кучеревського наш підрозділ зміцнився високоефективною мотопомпою компанії Honda», – зазначив Віталій Федін.

Також начальник дільниці наполегливо нагадав харків'янам про те, щоб вони використовували раковини та унітази лише за призначенням та не «забивали» стояки побутовими предметами, залишками їжі та будівельним сміттям.

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