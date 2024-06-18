18.06.2024 13:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині енергетики відновили світло після обстрілу

Фахівці Золочівського, Дергачівського, Куп'янського районів електричних мереж АТ "Харківобленерго" протягом доби відновили електропостачання для понад двох тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок обстрілі, передає РЕДПОСТ .

У Золочівській громаді через пошкодження повітряної лінії без світла залишилися споживачі у селах Тимофіївка, Олександрівка та Івашки.

Фахівці місцевого РЕМ відремонтували обірвані через прильоти проводи та відновили електропостачання.

Також у Дергачівській та Курилівській громадах внаслідок ворожих влучань були пошкоджені лінії в районі н.п. Руська Лозова та Курилівка. У Курилівській сільській громаді до робіт залучалися фахівці з ремонту кабельних ліній. Енергетикам вдалося ліквідувати пошкодження та заживити знеструмлених споживачів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що газовики ліквідували серйозну аварію на Харківщині без відключення споживачів.