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18.06.2024  10:58   Рита Парфенова

Газовики ліквідували серйозну аварію на Харківщині без відключення споживачів

В Ізюмському районі газовики ліквідували пошкодження на газопроводі високого тиску.

газ

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську філію «Газмережі»

Під час обстеження газових мереж у Ізюмському районі поблизу села Мала Камишуваха було виявлено наскрізне пошкодження одного з газопроводів високого тиску. Працівники Харківської філії «Газмережі» оперативно провели ремонтні роботи, що дозволило уникнути припинення газопостачання. Наразі відремонтований газопровід забезпечує безперебійне постачання природного газу до осель мешканців району.

Раніше  РЕДПОСТ писав, що 19 червня 2024 року пройдуть ремонтно-відновлювальні роботи на підземному газопроводі в Салтівському районі міста.

Тэги:  газ, харків
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