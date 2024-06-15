15.06.2024 17:04 Рита Парфенова

У будинках Північної Салтівки у Харкові відключатимуть газ: причина та адреси

Харківська міська філія «Газмережі» проведе ремонтні роботи в Салтівському районі Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію «Газмережі», 19 червня 2024 року пройдуть ремонтно-відновлювальні роботи на підземному газопроводі в Салтівському районі міста.

У зв’язку з цим тимчасово припиниться газопостачання споживачам за адресами:

вул. Ужвій Наталії буд. 98, 100, 106, 110

вул. Гвардійців-Широнінців буд. 88, 92, 94, 96/30, 102, 108, 112, 114

вул. Дружби Народів буд. 253, 255, 261, 267, 269, 279, 281

вул. Метробудівників буд. 25, 27, 29, 32, 34, 40, 41, 42, 43

Мешканйців зазначених будинків просять бути обачними і перекрити крани перед газовими приладами.



Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення ремонтних робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 15 до 21 червня включно.