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15.06.2024  17:04   Рита Парфенова

У будинках Північної Салтівки у Харкові відключатимуть газ: причина та адреси

Харківська міська філія «Газмережі» проведе ремонтні роботи в Салтівському районі Харкова.

відключення газа

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію «Газмережі», 19 червня 2024 року пройдуть ремонтно-відновлювальні роботи на підземному газопроводі в Салтівському районі міста.

У зв’язку з цим тимчасово припиниться газопостачання споживачам за адресами:

  • вул. Ужвій Наталії буд. 98,   100,   106,   110
  • вул. Гвардійців-Широнінців буд. 88,   92,   94,   96/30,   102,   108,   112,   114
  • вул. Дружби Народів буд. 253,   255,   261,   267,   269,   279,   281
  • вул. Метробудівників буд. 25,   27,   29,   32,   34,   40,   41,   42,   43

Мешканйців зазначених будинків просять бути обачними і перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення ремонтних робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 15 до 21 червня включно.

 

Тэги:  газ, харків
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