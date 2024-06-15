Російські реактивні системи завдали удару по селу на Харківщині

Вдень російські війська завдали удару по селу Курилівка в Куп'янському районі, в результаті чого постраждав мирний житель.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, обстріл села Курилівка стався 15 червня близько 11:00. Внаслідок атаки поранення отримав 55-річний чоловік. Було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню.
Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, відповідно до ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, двоє отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини військовими рф.
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