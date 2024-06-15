    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Тривають атаки на мирне населення Харківщини: є загиблі та поранені
15.06.2024  09:09   Рита Парфенова

Тривають атаки на мирне населення Харківщини: є загиблі та поранені

Одна людина загинула, двоє отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини військовими рф.


На фото: с. Богуславка
Фото: ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та пресслужбу ХОВА.

Протягом останніх 24 годин ударів по Харкову не зафіксовано.

Зафіксовані руйнування:

  • с. Семенівка. 14 червня о 03:00 ворожим БПЛА «Герань» пошкоджено будівлю складського приміщення;
  • м. Куп’янськ. 14 червня близько о 13:45 окупанти вдарили дроном, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю.
    14 червня о 15.50 внаслідок удару ФАБ-500 спалахнула пожежа в приватному домоволодінні. Горів дах та кімната будинку;
  • с. Богуславка. 14 червня о 15:14 військові рф завдали удари КАБами. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 житлових будинків. Постраждали чоловік 1978 р.н. та жінка 1978 р.н., які жили в одному з будинків. З мінно-вибуховими травмами доставлені до лікарні;
  • с. Бугаївка. 14 червня о 15.41 внаслідок ворожого обстрілу горіла трава. Пошкоджено 2 приватних будинки;
  • с. Глушківка. 14 червня о 15:42 сталося влучання ворожого снаряду в землю пошкоджено приміщення дитячого садка, приміщення інфраструктурного об’єкта, житлові будинки, господарчі споруди. Загинула 57-річна цивільна жінка;
  • с. Кутузівка. 14 червня близько 16:20 війська рф завдали щонайменше 5 ударів КАБами. Одне влучання у полі, два влучання на території ферми, пошкоджена сільськогосподарська техніка. Четверте влучання на території приватного домоволодіння, пошкоджено будинок, без постраждалих;
  • с. Курилівка. 14 червня внаслідок ворожого обстрілу 152 мм пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди;
  • с. Кучерівка. 14 червня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено господарчі споруди;
  • с. Леміщене. 14 червня війська рф з мінометів обстріляли околиці населеного пункту. Без постраждалих.

На місцях влучань ворожих боєприпасів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки. Вони здійснили огляди місць подій, задокументували чергові  злочини російських військових та відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій у Харківській області на ранок 15 червня 2024 року.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.06 Надзвичайні події Через удар ворога постраждали двоє мешканців села на Харківщині 14.06 Надзвичайні події Прокуратура розслідує удар дроном по рейсовому автобусу на Харківщині 14.06 Надзвичайні події Руйнації, поранення цивільних та поліцейських внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 14 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 