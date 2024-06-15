15.06.2024 09:09 Рита Парфенова

Тривають атаки на мирне населення Харківщини: є загиблі та поранені

Одна людина загинула, двоє отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини військовими рф.



На фото: с. Богуславка

Фото: ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та пресслужбу ХОВА.

Протягом останніх 24 годин ударів по Харкову не зафіксовано.

Зафіксовані руйнування:

с. Семенівка. 14 червня о 03:00 ворожим БПЛА «Герань» пошкоджено будівлю складського приміщення;

14 червня о 03:00 ворожим БПЛА «Герань» пошкоджено будівлю складського приміщення; м. Куп’янськ. 14 червня близько о 13:45 окупанти вдарили дроном, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю.

14 червня о 15.50 внаслідок удару ФАБ-500 спалахнула пожежа в приватному домоволодінні. Горів дах та кімната будинку;

14 червня близько о 13:45 окупанти вдарили дроном, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю. 14 червня о 15.50 внаслідок удару ФАБ-500 спалахнула пожежа в приватному домоволодінні. Горів дах та кімната будинку; с. Богуславка. 14 червня о 15:14 військові рф завдали удари КАБами. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 житлових будинків. Постраждали чоловік 1978 р.н. та жінка 1978 р.н., які жили в одному з будинків. З мінно-вибуховими травмами доставлені до лікарні;

14 червня о 15:14 військові рф завдали удари КАБами. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 житлових будинків. Постраждали чоловік 1978 р.н. та жінка 1978 р.н., які жили в одному з будинків. З мінно-вибуховими травмами доставлені до лікарні; с. Бугаївка. 14 червня о 15.41 внаслідок ворожого обстрілу горіла трава. Пошкоджено 2 приватних будинки;

14 червня о 15.41 внаслідок ворожого обстрілу горіла трава. Пошкоджено 2 приватних будинки; с. Глушківка. 14 червня о 15:42 сталося влучання ворожого снаряду в землю пошкоджено приміщення дитячого садка, приміщення інфраструктурного об’єкта, житлові будинки, господарчі споруди. Загинула 57-річна цивільна жінка;

14 червня о 15:42 сталося влучання ворожого снаряду в землю пошкоджено приміщення дитячого садка, приміщення інфраструктурного об’єкта, житлові будинки, господарчі споруди. Загинула 57-річна цивільна жінка; с. Кутузівка. 14 червня близько 16:20 війська рф завдали щонайменше 5 ударів КАБами. Одне влучання у полі, два влучання на території ферми, пошкоджена сільськогосподарська техніка. Четверте влучання на території приватного домоволодіння, пошкоджено будинок, без постраждалих;

14 червня близько 16:20 війська рф завдали щонайменше 5 ударів КАБами. Одне влучання у полі, два влучання на території ферми, пошкоджена сільськогосподарська техніка. Четверте влучання на території приватного домоволодіння, пошкоджено будинок, без постраждалих; с. Курилівка. 14 червня внаслідок ворожого обстрілу 152 мм пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди;

14 червня внаслідок ворожого обстрілу 152 мм пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди; с. Кучерівка. 14 червня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено господарчі споруди;

14 червня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено господарчі споруди; с. Леміщене. 14 червня війська рф з мінометів обстріляли околиці населеного пункту. Без постраждалих.

На місцях влучань ворожих боєприпасів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки. Вони здійснили огляди місць подій, задокументували чергові злочини російських військових та відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій у Харківській області на ранок 15 червня 2024 року.