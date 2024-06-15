15.06.2024 09:34 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 15 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 11

Золочів – 12

Богодухів – 10

Коломак – 12

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 13

Слобожанське – 15

Куп’янськ –

Красноград – 12

Лозова – 12

Ізюм – 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 14 червня 2024 року.