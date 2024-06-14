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14.06.2024  09:59   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

радіація

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 14 червня 2024 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

  • Харків – 11
  • Золочів – 12
  • Богодухів – 13
  • Коломак – 11
  • Великий Бурлук – 12
  • Печеніги – 13
  • Слобожанське – 12
  • Куп’янськ – 12
  • Красноград – 11
  • Лозова – 11
  • Ізюм – 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 13 червня 2024 року.

Тэги:  радіація, харків
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